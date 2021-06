BBB da CPI: Apelo a Neymar, Gil do Vigor e protozoário são os memes do dia

Se o clima já era de reality show, a sessão da CPI da Covid desta terça, 1º, teve direito até a bordão famoso de participante do Big Brother Brasil . Cada vez mais antenado na repercussão de suas falas nas redes sociais, o presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), citou o ‘Gil do Vigor’ e bombou no Twitter com o “Desse jeito, o Brasil está lascado”

O Omar Aziz soltou um: "O BRASIL TÁ LASCADO" HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHA Gil do Vigor presente até na CPI#CPIdaCovid pic.twitter.com/7TfAClHuQh — Pad (@paaadss) June 1, 2021

O resultado? Logo pela manhã, Aziz já era trending topics. E olha que a disputa foi acirrada ontem. Também no início da sessão, o relator Renan Calheiros resolveu apelar a Neymar para pedir que a Copa América não seja realizada no Brasil.

Neste caso, a reação não foi tão boa, não. Ao lembrar dos campeonatos que cada um disputa, as redes não perdoaram e citaram os inquéritos nos quais o senador é investigado.

Renan Calheiros agora pedindo pro Neymar não jogar a Copa América kkkkkkkkkkkkkkkkkk O Neymar podia tanto responder pedindo que o STF julgue os processos de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro q está parado na corte... Vai @neymarjr , nunca te pedi nada! — TeAtualizei ❤️ (@taoquei1) June 1, 2021

E também lembraram um dos apelidos de Neymar

Outro ‘ponto alto’ da oitiva da médica Nise Yamaguchi foi sua participação na ‘aula’ do senador Otto Alencar (PSD-BA). Médico, o parlamentar fez uma espécie de ‘chamada oral’ para expor a suposta falta de conhecimento da oncologista sobre o novo coronavírus.

Em determinado momento, Otto questionou Nise sobre a diferença entre um vírus e um protozoário, fazendo as buscas por ‘protozoário’ crescerem na web quase que imediatamente e as explicações em tom de humor tomarem conta das redes...

Protozoário: possui rabinho Vírus: não possui rabinho pic.twitter.com/lZQI76VFgG — Thiago Schwartz (@perereco) June 1, 2021

nise yamaguchi ao receber a pergunta da diferença de protozoario e virus: pic.twitter.com/iohdLJp4q6 — ninguém (@nikersonniks) June 1, 2021

"qual a diferença entre um protozoário e um vírus" é o novo "qual a diferença entre o charme e o funk" — cynara menezes (@cynaramenezes) June 1, 2021

Google Trends mostrando que o brasileiro foi pesquisar a diferença entre protozoário e vírus depois da fala do Otto. #CPIdaCOVID19 pic.twitter.com/ulpCXmJc7i — ⁂ (@ALariAlves) June 1, 2021

Segundo análise da Bites Consultoria, a #CPIdaCovid foi citada mais de 62 mil vezes durante o dia. A rede bolsonarista tentou reagir com a #CPIdoCirco, a adesão não passou de 16,3 mil menções. O depoimento da médica Nise, no entanto, colocou em destaque nas redes influencers mais conservadores, como a ex-jogadora de vôlei Ana Paula Henkel, que defendeu a oncologista, assim como o jornalista e analista de política Leonardo Coutinho.