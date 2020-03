'Sou um velhinho high tech', diz senador de 83 anos; saiba como foi a 1ª votação virtual no Senado

BRASÍLIA - "Bom dia, senador (Antonio) Anastasia (PSD-MG), eu estou parada na estrada à beira de um posto de gasolina, indo de Brasília para Palmas de carro pra evitar o contágio", anunciou a senadora Kátia Abreu (PDT-TO) ao conectar seu celular na primeira sessão virtual nos 196 anos de história do Senado. A votação online, na manhã desta sexta-feira, discutia o decreto decreto que institui situação de calamidade pública no Brasil.

Lado a lado na tela da transmissão da TV Senado, parlamentares se revezavam nos discursos. Em vez da tribuna, cada um em frente a um computador ou usando seu celular. Fisicamente no Senado, apenas Anastasia, que assumiu a presidência da Casa após Davi Alcolumbre (DEM-AP) ser diagnosticado com coronavírus, e o relator do projeto, Weverton Rocha (PDT-MA).

O senhor está me ouvindo, presidente?", foi a pergunta mais ouvida por Anastasia. "Perfeitamente, senador", respondia o mineiro, na tecnológica sala montada pela Secretaria de Tecnologia da Informação (Prodasen), com direito a um telão que exibia a imagem de cada senador. Logo no início, o presidente da sessão tentou organizar a votação citando uma das etiquetas em tempos de reuniões virtuais. "Quem não estiver falando, por favor, feche o microfone", orientou.

Outro contaminado, o senador Prisco Bezerra (PDT-CE), suplente de Cid Gomes (PDT-CE), fez questão de votar à distância. Por precaução, a senadora Maria do Carmo (DEM-SE), mesmo de casa, usava máscara cirúrgica.

Com 83 anos, Arolde Oliveira (PSD-RJ) foi o primeiro a registrar seu sim ao decreto. "Eu sou um velhinho high tech", disse o senador ao Estadão/Broadcast Político. Ele está em casa, em isolamento, no Rio. O parlamentar faz parte do grupo de risco da doença.

Alguns senadores, como Esperidião Amin (PP-SC) e Confúcio Moura (MDB-RO), não abriram mão do terno e gravata. Daniella Ribeiro (PP-PB) fez questão de garantir a maquiagem.

Enquanto uns usavam o traje social completo, Paulo Rocha (PT-BA) optou pelo chapéu. Foi elogiado pelo presidente da sessão. "Bem elegante o chapéu", Anastasia fez questão de dizer.

Na hora de votar, Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) sumiu na imagem por instantes. "Entrou uma ligação aqui no meio, na hora", justificou.

Em declaração para o Estadão/Broadcast, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) disse que a ideia é usar o sistema enquanto houver risco de transmissão da doença.

"O sistema é extremamente seguro, mas eu gostaria de tranquilizar a população, a votação é somente para projetos de calamidade pública, não serve para outra coisa. O que significa que além dessa ferramenta, o Congresso Nacional terá votações normais assim que o resultado de todos os exames dos senadores derem negativo", disse a senadora.

A inovação também foi feita para as entrevistas. A assessoria do Senado abriu um canal no WhatsApp para receber perguntas dos jornalistas na coletiva marcada para depois da sessão.

No fim, o decreto de calamidade foi aprovado por 75 a 0. Sem polêmicas no Senado, onde as desavenças políticas já resultaram até em morte no plenário.