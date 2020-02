Bastidores: Datena vai se reunir com MDB para discutir eleição em SP

BRASÍLIA - O presidente do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), terá uma conversa com o apresentador de TV José Luiz Datena neste fim de semana. Apesar das idas e vindas em atos e declarações, Datena quer mesmo ser candidato a prefeito de São Paulo nas eleições de outubro. Até agora, o caminho considerado mais seguro por ele é o MDB.

LEIA TAMBÉM > Carrefour entra em fase final de negociação para comprar Makro no País

Mesmo assim, há muita negociação pela frente antes da possível filiação do âncora do programa Brasil Urgente, da Band, ao MDB. Datena e Baleia tiveram um rápido diálogo por telefone nesta quinta-feira, 6, e os dois combinaram um encontro em São Paulo.

Bastante popular, o apresentador tem a simpatia do presidente Jair Bolsonaro, que precisa de um palanque forte em São Paulo e de um candidato para chamar de seu na disputa de outubro. Ao que tudo indica, o Aliança pelo Brasil – novo partido de Bolsonaro – não conseguirá obter as 491,9 mil assinaturas necessárias para sair do papel até o fim de março, prazo exigido pela Justiça Eleitoral para a participação na corrida.

O MDB, porém, é aliado do governador de São Paulo, João Doria, rival de Bolsonaro. Além disso, o presidente municipal do MDB, Ricardo Nunes, está negociando o apoio do partido à reeleição do prefeito Bruno Covas (PSDB).

Baleia Rossi, por sua vez, também é próximo de Doria, que apoia a proposta de reforma tributária apresentada por ele. Diante desse quadro, todas as tratativas com Datena vêm sendo conduzidas pelo presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf. O empresário continua filiado ao MDB, mas é um dos organizadores do Aliança em São Paulo e deve migrar para a nova sigla assim que ela estiver de pé.

A operação para filiar Datena ao MDB, no entanto, será agora assumida por Rossi, conhecido como hábil articulador político. A intenção do deputado depende de um entendimento com Doria. O presidente do MDB não quer que o apresentador apareça com o rótulo de “candidato de Bolsonaro”. Além disso, o acordo precisa envolver algo muito difícil na política: um pacto de não agressão com Doria e com Bruno Covas.

Em 2016, Datena chegou a ser pré-candidato a prefeito de São Paulo pelo PP, mas desistiu de entrar no páreo por causa das denúncias de corrupção contra o partido na Lava Jato. Dois anos depois, em 2018, o apresentador estava filiado ao DEM e na última hora abriu mão de disputar uma vaga ao Senado. Antes, ele havia cogitado a possibilidade de concorrer ao Palácio do Planalto.

Datena saiu do DEM no ano passado. A volta à legenda do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ), não é um caminho viável porque a legenda tem o vice-governador, Rodrigo Garcia, e está umbilicalmente ligada a Doria. Outros partidos de médio porte, como o PSD de Gilberto Kassab, estão "congestionados", com compromissos já assumidos.