Bastidores: Bolsonaro decidiu pressionar STF após ouvir setor produtivo

BRASÍLIA E SÃO PAULO – O presidente Jair Bolsonaro decidiu “marchar” até o Supremo Tribunal Federal (STF) depois de ouvir de representantes que é possível reabrir fábricas e lojas com segurança. A ideia foi fazer chegar ao Judiciário a pressão que o presidente vem sofrendo do setor produtivo.

LEIA TAMBÉM > Bolsonaro pressiona Corte e tenta dividir ônus da crise

O encontro desta manhã começou no gabinete presidencial e terminou, improvisadamente, no do presidente do Supremo, Dias Toffoli. No Palácio do Planalto, os empresários traçaram um cenário preocupante e disseram ter planos de como poderia ser retomada a atividade econômica com segurança, que não foram apresentados em detalhes.

Foi neste momento que Bolsonaro questionou os presentes se eles concordariam em atravessar a Praça dos Três Poderes e ir até o STF para apresentar os mesmos dados e alternativas. Bolsonaro lembrou os empresários que o STF decidiu que Estados e municípios têm autoridade para decidir o que fecha e o que abre. Por isso, levou todos para bater na porta de Toffoli. De acordo com empresários que participaram da reunião, Bolsonaro demonstrou preocupação com as derrotas que vem sofrendo na Corte.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), José Velloso, disse que a reunião com Bolsonaro e os ministros Paulo Guedes (Economia) e Braga Neto (Casa Civil) estava marcada para discutir a situação da indústria, “que está destroçada”. A pauta era falar sobre os números do setor, a redução do custo Brasil e a preocupação com uma invasão de produtos importados no pós-pandemia.

No meio da reunião, uma movimentação começou a chamar a atenção. “De repente, o presidente nos chamou para ir até o STF (Supremo Tribunal Federal) para conversar com o presidente Dias Toffoli. Então seguimos a pé com ele até lá. Mas isso não estava na agenda”, disse Veloso.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), Fernando Pimentel, disse que Bolsonaro ficou “preocupado” com o relato dos industriais e, por isso, decidiu levar as demandas até o STF. “Não houve constrangimento, foi quem quis”, completou.

O presidente da associação nacional que reúne as indústrias de brinquedos, a Abrinq, Synesio Batista, que esteve no grupo, disse, porém, que os empresários não fizeram – e nem pretendem fazer – qualquer pedido à Corte. “A indústria não tem que pedir nada (ao STF). Nosso ambiente de relacionamento empresarial é com o executivo, não é com a corte máxima.”

Ele contou que a reunião com Toffoli não estava na programação – e foi proposta de última hora por Bolsonaro. Após ser contatado pela Presidência da República, o STF concordou em receber os empresários imediatamente – aí todos cruzaram a Praça dos Três Poderes.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Plástico (Abiplast), José Ricardo Roriz Coelho, corrobora a informação. Segundo ele, após ouvir os relatos dos executivos sobre a situação da indústria, o presidente do STF sugeriu uma coordenação entre os Poderes para tratar do assunto. “Não esperava que a reunião fosse tão boa, especialmente num momento tão complicado e questões políticas em ebulição”, completou.

Na reunião com o presidente, os industriais defenderam que não basta as fábricas continuarem funcionando já que, para alguns setores, o fechamento do comércio inviabiliza a produção. Além disso, há a preocupação com a “invasão” de produtos importados, especialmente os chineses, já que a indústria daquele país já retomou a produção em meio a um mercado mundial retraído.

Os empresários também voltaram a bater na tecla do crédito e disseram que as medidas para a liberação de recursos não foram suficientes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, concordou com esse ponto e disse que novas ações estão sendo estudadas e serão anunciadas.

Além de apresentar uma situação preocupante, os industriais mostraram ações que estão sendo feitas para ajudar no combate à epidemia, como a transformação de plantas de equipamentos eletrônicos em produtoras de respiradores.