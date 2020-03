Base pró-Bolsonaro perde metade do espaço sobre coronavírus no Twitter em uma semana, diz FGV

Um estudo elaborado pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas (FGV) mostra que desde a última quinta-feira, 12, a base pró-Bolsonaro no Twitter perdeu metade do espaço na rede no debate sobre coronavírus. O grupo que no último dia 12 reunia 12% das interações, caiu para 6,5% de participação até esta terça-feira, 17.

Houve também crescimento dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, com posicionamentos em defesa de esforços pragmáticos para a redução do impacto futuro da pandemia no Brasil. A pesquisa identifica que Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia foram os principais influenciadores entre os parlamentares brasileiros sobre o coronavírus no período.

O monitoramento demonstra que a maior parte das interações sobre a doença, com 66,7% do total, foge da polarização. O núcleo ganhou força com influenciadores digitais e celebridades enfatizando cuidados com a saúde, mensagens de humor de tom informativo e repercussão de casos internacionais de pessoas infectadas. No entanto, nesse grupo há comentários negativos sobre o presidente Jair Bolsonaro.

Há ainda 20,6% das interações em articulação a partir de perfis partidários de esquerda, com foco crítico na postura do presidente e no debate político e econômico sobre SUS, recursos públicos e proteção a populações vulneráveis.

A FGV também analisou conteúdos no YouTube e no WhatsApp e verificou crescimento de teorias da conspiração. Segundo a pesquisa vídeos apócrifos e que rejeitam a gravidade do coronavírus estão com pouco impacto nas redes sociais brasileiras, mas entre grupos de debate político no WhatsApp segue o compartilhamento de publicações que divulgam notícias falsas sobre curas, mortalidade e o alcance da pandemia. A FGV ainda atribui ao engajamento de parlamentares pró-governo parte deste conteúdo.