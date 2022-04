Bancadas da bíblia e da bala pedem que Bolsonaro realize ato cívico pela 'liberdade de expressão'

Lideranças das bancadas armamentista e evangélica pediram nesta segunda-feira, 25, ao presidente Jair Bolsonaro (PL) a realização de um “ato cívico” pela “liberdade de expressão” no Palácio do Planalto na próxima quarta-feira.

As chamadas bancadas da "bala" e da "bíblia" articulam um apoio ao perdão concedido pelo presidente ao deputado federal Daniel Silveira (PTB) em meio à disputa de Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia Também Projeto de lei para salvar Silveira prevê anistia retroativa a investigados desde 2019

A medida de Bolsonaro já foi apoiada publicamente pelos presidentes da frente parlamentar da Segurança Pública, Capitão Augusto (PL-SP), e da frente parlamentar Evangélica, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

Cavalcante também protocolou um projeto para alterar o Regimento Interno da Câmara e "dar mais clareza" ao procedimento de perda do mandato parlamentar, numa tentativa de blindar a Casa da orientação do Supremo para que Silveira seja cassado.

“Entendemos que o momento político no País requer equilíbrio e respeito à nossa Constituição e ao fortalecimento da nossa democracia, e somente através do diálogo entre os Poderes vamos dar provas que a classe política brasileira está atenta aos anseios do nosso povo”, escreveram as lideranças em nota conjunta.

Apesar de ter o nome assinado na mesma nota, o presidente da frente parlamentar da Agropecuária, deputado Sergio Souza (MDB-PR), negou ter convocado o encontro com Bolsonaro. Ao Estadão, ele disse que a frente é uma “aglomeração temática de parlamentares” e que não cabe decidir sobre o perdão de Silveira. O deputado, contudo, afirmou que vai consultar a diretoria do grupo na terça-feira para decidir sobre participação no ato.