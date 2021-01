Baleia diz que impeachment não é 'bandeira' de sua candidatura

Candidato à presidência da Câmara dos Deputados, Baleia Rossi (MDB-SP) afirmou nesta segunda-feira, 25, que não quer fazer do pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro a "bandeira" de sua candidatura. "Minha obrigação é analisar cada um dos pedidos à luz da Constituição", afirmou o deputado em entrevista ao Roda Viva. "Na questão do impedimento do presidente, é atribuição do presidente (da Câmara) analisar esses pedidos. Não quero fazer do pedido de impedimento uma bandeira da minha candidatura."

Baleia disse que a análise dos pedidos de impeachment é um "compromisso" com todos os partidos que representam a frente ampla. "Se Deus permitir que eu seja eleito presidente da Câmara dos Deputados no próximo dia 1º de fevereiro, eu vou analisar os pedidos", disse o deputado, acrescentando que não conhece os documentos protocolados.

No último domingo, 24, o candidato de Rodrigo Maia (DEM-RJ) já havia informado que analisará, "com equilíbrio", os pedidos de impeachment de Bolsonaro.

Para Entender Veja o placar da eleição para presidente da Câmara dos Deputados Baleia Rossi, candidato de Rodrigo Maia, e Arthur Lira, apoiado por Bolsonaro, lideram corrida pela presidência da Casa; siga distribuição de votos por deputado, partidos e Estados

"O compromisso é cumprir a Constituição. Como presidente, não abrirei mão de minhas funções. Analisarei com equilíbrio os pedidos. Por quê? Arthur Lira engavetaria sem cumprir seu papel com independência? Existe algo combinado entre o Planalto e Lira neste sentido?", indagou Baleia em sua página oficial do Twitter.