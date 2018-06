Azeredo se diz 'injustiçado' e afirma nunca ter cometido crimes

BELO HORIZONTE- o ex-governador de Minas Gerais Eduardo Azeredo (PSDB) disse na manhã desta terça-feira,22, se sentir "injustiçado" no processo do mensalão mineiro. Na avaliação dele, que ainda hoje terá seu último recurso julgado pela Justiça estadual, houve falhas na condução do processo, que o condenou a 20 anos e um mês de prisão por peculato e lavagem de dinheiro. Caso seja derrotado hoje, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) já poderá determinar a prisão do tucano. A sessão está marcada para as 13h30.

O senhor se sente injustiçado?

Evidentemente que sim. Nunca cometi nenhum crime. A população de Minas Gerais conhece minha vida a fundo. Sou absolutamente inocente.

A condução do processo, pela Justiça e pelo MP, apresentou falhas? Quais?

Sim. Inúmeros depoimentos que me inocentaram não foram reconhecidos. Houve extrapolação da acusação. Irei recorrer à instâncias superiores.

O senhor vem tendo apoio do PSDB? Recebeu ligações de integrantes do partido? Quem telefonou?

Recebi apoio de inúmeros amigos e apoiadores, muito embora tenha deixado a vida pública em 2014.

Acha que alguém mais deveria estar sendo julgado no Mensalão Mineiro? Quem?

Quem deveria já não está sendo mais.