Avante oficializa apoio a Rodrigo Pacheco (DEM) durante convenção em Minas Gerais

BELO HORIZONTE - O Avante será o segundo partido a realizar a convenção em Minas Gerais. Neste sábado, a legenda oficializará o apoio ao pré-candidato ao governo de Estado pelo DEM, Rodrigo Pacheco, que deverá estar presente no evento.

“Estamos trabalhando em um novo caminho para o Estado. Temos a expectativa de melhora junto com o Rodrigo. É a melhor opção”, declarou o presidente do Avante, o deputado federal Luis Tibé, que é pré-candidato à reeleição. A coligação com o DEM ocorrerá apenas na votação majoritária.

O Avante, que já havia declarado o apoio a Pacheco, registrará 80 candidatos a deputado federal, e 115 para a Assembleia Legislativa. A expectativa é de eleger cinco parlamentares para a Câmara e quatro deputados estaduais.

Novo

Também neste sábado, horas antes do evento do Avante, o Novo realizará a convenção partidária que oficializará a candidatura do empresário Romeu Zema ao governo mineiro. Com chapa pura, a legenda apresentará o empresário Paulo Brant como vice e o engenheiro Rodrigo Paiva para o Senado.