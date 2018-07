Atos pró e contra Lula se mobilizam pelo País; veja lista

Às vésperas do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Porto Alegre, grupos pró e contra o petista se preparam para atos em todo o País. As manifestações começam a ocorrer já na terça-feira, 23, no dia anterior ao julgamento. Na Avenida Paulista, em São Paulo, os movimentos Vem Pra Rua e o PT organizam vigílias. Os dois grupos estarão a duas quadras de distância um do outro.

O ato "Em defesa da Justiça", do Vem Pra Rua, está marcado para 18 horas na sede do Tribunal Regional Federal da 3.ª região (Avenida Paulista, 1842). Já a "Vigília em Defesa de Lula e da democracia", organizada pelo PT São Paulo, ocorre de 17 horas às 22 horas em frente ao prédio da Justiça Federal, no Fórum Ministro Pedro Lessa (Avenida Paulista, 1682).

Outros protestos do Vem pra Rua estão marcados para a terça-feira em cidades de 18 Estados. A militância do PT prepara ainda um abraço coletivo ao prédio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP).

Em Porto Alegre, militantes pró-Lula começaram a montar acampamento no domingo, 21. Integrantes da Via Campesina fizeram uma caminhada na manhã desta segunda-feira, 22. O ex-presidente Lula é aguardado na capital gaúcha.

DENÚNCIA

Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no valor de R$ 2,2 milhões a 9 anos e 6 meses de prisão. Segundo a denúncia, os valores são correspondentes a um triplex no Guarujá (SP) e suas respectivas reformas custeadas pela empreiteira OAS. Lula nega que tenha aceitado o imóvel da empreiteira e apela por sua absolvição.

O ex-presidente será julgado pela 8.ª Turma do TRF-4, composta de três desembargadores: Gebran Neto, o relator, Leandro Paulsen e Victor dos Santos Laus. A sessão está marcada para as 8h30 desta quarta-feira, 24.

Veja a relação de protestos:

22 de janeiro (segunda-feira)

Atos pró-Lula

Ato da Juventude em defesa da democracia e do direito de Lula ser candidato e de transferência da sede da UNE para Porto Alegre

Horário: 13h30

Local: DCE da UFRGS - Porto Alegre (RS)

Ato de Juristas e Intelectuais em Defesa da Democracia

Horário: 18h

Local: FETRAFI - Cel Fernando Machado, 820 - Porto Alegre (RS)

Lançamento do manifesto LGBT pela Democracia

Horário: 18h

Local: Sindipetro, General Lima e Silva, 818 - Porto Alegre (RS)

23 de janeiro (terça-feira)

Atos pró-Lula

- Vigília em Defesa de Lula e da democracia

Organizador: PT São Paulo

Cidade: São Paulo - SP

Horário: 17h - 22h

Local: Avenida Paulista, 1682 (em frente ao prédio da Justiça Federal, Fórum Ministro Pedro Lessa)

Atos contra Lula

- Ato em Defesa da Justiça

Organizador: Vem Pra Rua

Horário: 18h

Locais por estado e cidade:

SÃO PAULO

Americana: Avenida Brasil (Shopping Smart Mall)

Bebedouro: Prefeitura Municipal

Campinas: Rua Conceição, 340 - Centro (Procuradoria da República)

Jundiaí: Avenida Nove de Julho - Bolsão

Limeira: Praça Toledo Barros

Mogi das Cruzes: Fórum de Mogi das Cruzes - Centro

Rio Claro: Fórum

Santos: Edifício Solaris - Guarujá

Sorocaba: Parque Campolim (ou Parque Kasato Maru)

São Carlos: Praça Itália

São José do Rio Preto: Avenida José Munia (próximo à Justiça Federal)

São José dos Campos: lado posto Chaparral - Jardim Colinas

São Paulo: Avenida Paulista, 1842 (TRF-3)

São Roque: Praça da Matriz - Centro

SANTA CATARINA

Blumenau: Prefeitura

Brusque: Avenida Beira Rio x Rua Rodrigues Alves (Justiça Federal)

Florianópolis: Trapiche da Beira Mar

Lages: Justiça Federal

Mafra: Rua Tenente Ary Rayen, 1567 (Justiça Federal)

Timbó: Praça do Fórum de Timbó

MINAS GERAIS

Belo Horizonte: Rua Álvares Cabral, 1805 (Justiça Federal - TRF1)

Montes Claros: Avenida Sanitária (em frente à Justiça Federal)

Varginha: Concha Acústica

PARANÁ

Curitiba: Rua Anita Garibaldi, 888 (Justiça Federal)

Francisco Beltrão: Praça Central

Palotina: Praça Getúlio Vargas

União da Vitória: Avenida Manoel Ribas, 600 (Justiça Federal)

RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro: Praia de Copabana (Posto 5)

RIO GRANDE DO SUL

Porto Alegre: Parque Moinhos de Vento - Parcão

RIO GRANDE DO NORTE

Natal: BR101 - Cruzamento do Shopping Midway

PIAUÍ

Teresina: Ponte Estaiada

PERNAMBUCO

Recife: Segundo Jardim de Boa Viagem

PARÁ

Belém: Doca com Antônio Barreto (rumo à Justiça Federal)

MATO GROSSO DO SUL

Campo Grande: Avenida Afonso Pena x Rua Alagoas

MARANHÃO

São Luís: Polícia Federal (COHAMA)

GOIÁS

Anápolis: Avenida Juscelino Kubitschek, 3000 - Havan

Goiânia: Polícia Federal

ESPÍRITO SANTO

vitória: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Justiça Federal)

DISTRITO FEDERAL

Brasília: Praça dos Três Poderes (STF)

CEARÁ

Fortaleza: Praça Portugal

BAHIA

Ilhéus: Avenida Soares Lopes - Praça Castro Alves

ALAGOAS

Maceió: Alagoinhas

Dia 24 de janeiro (quarta-feira)

Atos pró-Lula

- Ato em Defesa da democracia e de Lula

Organizador: PT São Paulo

Horário: 14 horas

Local: MASP

- Com Lula na Praça da República em defesa da Democracia

Organizadores: PT São Paulo, Brasil sem Medo, Frente Brasil Popular e CUT

Horário: 17 horas (concentração)

Local: Praça da República

Atos contra Lula

- Carnalula pela prisão do chefe do petrolão

Organizadores: MBL e Nas Ruas

Horário: 18h

Local: Parque Moinhos de Vento - Parcão - Porto Alegre (RS)

- #LulaNaCadeia

Organizadores: MBL e Nas Ruas

Horário: 10h

Local: MASP