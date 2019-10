Atento a conflitos na América do Sul, Bolsonaro modera discurso

Atento aos conflitos em países vizinhos, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou que pretende adotar um tom mais conciliador daqui para frente e que está disposto a "engolir sapos". Ele afirmou que tem evitado entrar diretamente em discussões e que aconselha os filhos a fazerem o mesmo - embora alguns deles continuem protagonizando embates públicos contra integrantes do PSL.

"O que não posso é 'tomar lá, dar cá', mas engulo sapo pela fosseta lacrimal. Mais importante que eu, chefe de poder, e vocês, é o Brasil", declarou Bolsonaro após tomar café da manhã no Hotel Imperial, em Tóquio, na manhã desta terça-feira, 22. Indagado se a nova postura poderia ter relação com a mudança de fuso horário no Japão, que está 12 horas a frente do Brasil, Bolsonaro riu e disse que "pode ser".

Bolsonaro demonstrou preocupação com a crise em países comandados por alguns de seus aliados e voltou a culpar as legendas de esquerda pela desestabilização. O único caso da América do Sul que Bolsonaro considera ter a situação mais controlada é a Argentina. E, na visão dele, justamente porque a chapa de Alberto Fernández, que tem sua adversária política Cristina Kirchner como vice, é favorita.

O presidente brasileiro citou problemas no Chile, no Equador, no Peru, na Bolívia e no Paraguai. "A Argentina está tranquila porque a tendência é elevar o pessoal da Cristina Kirchner", disse.

No Brasil, ele avalia que integrantes da oposição, como o senador Humberto Costa (PT-CE), usam a reforma da Previdência como parte do discurso para colocar a população contra ele. Para Bolsonaro, Costa "jogou pesado nessa questão".

Para o presidente brasileiro, a crise no Chile, que passa por uma série de protestos contra o governo de Sebastian Piñera, tem ligação com governos de esquerda e o fim da ditadura chilena.

"O problema do Chile nasceu em 1990, que ninguém dá valor para isso. Naquela época, as FARC fizeram parte, Fidel Castro, isso tudo. E qual o espírito dessa questão? Primeiro é bater contrário às políticas americanas, imperialistas, segundo eles. E depois são os países que se autoajudam para chegar ao poder", disse Bolsonaro.

Em relação a países de outras regiões do mundo, o presidente também sinalizou abertura para diálogo com líderes de outras correntes políticas. Rumo ao Japão, durante parada em Lisboa, Bolsonaro deixou uma mensagem de apoio ao primeiro-ministro de Portugal, António Costa, que faz parte do Partido Socialista (PS), pela reeleição.

Nesta terça, o presidente brasileiro também afirmou que está "100%" aberto para o diálogo com o eventual sucessor de Benjamin Netanyahu, um de seus principais aliados. "Israel é um país extremamente importante para o mundo e para nós." Ele demonstrou disposição de trocar o embaixador do Brasil no país para alguém com perfil apropriado.

PSL

Sobre a crise no PSL, Bolsonaro falou que "falta tranquilidade". "Da minha parte eu não subi o tom com quem quer que seja. Eu fui até mais atacado", disse. "Você não me vê jogando lenha na fogueira, não vou entrar nessa briga de meu grupo contra o deles", disse, em relação ao racha na sigla.

O presidente disse que fez sugestões a alguns de seus filhos, como Carlos e Eduardo Bolsonaro, para não entraram em trocas de farpas nas redes sociais. "Eu sugiro, pai é pai até morrer. Eu sugiro sempre acalmar, tanto é que ele (Carlos) está bastante calmo", declarou. "Eu engoli sapo para caramba. Sendo ofendido como fui por aquele líder lá tem de ter estômago. E eu procuro passar a eles. Porque, qualquer coisa, é o filho do presidente, não é ele."

Bolsonaro afirmou, ainda, que pretende conversar com "o pessoal do lado de lá" do PSL, ligado ao deputado Luciano Bivar. "Vou expor minha experiência de 28 anos de carreira parlamentares, eles embarcaram numa canoa fantasma, aceitando promessas para 2022, de te dou a lua, isso serve para casal jovem, não para político com mandato de deputado federal", declarou.