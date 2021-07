Ataque a Borba Gato: direita fala em terrorismo e esquerda em ‘exemplo’

O incêndio à estátua de Borba Gato se tornou rapidamente alvo de disputa ideológica em discussões nas redes sociais. O tema “Vandalismo”, com comentários sobre o incêndio na zona sul de São Paulo e também sobre os protestos contra o presidente Jair Bolsonaro, ficou entre os mais comentados do Twitter.

Leia Também Manifestantes voltam às ruas contra Bolsonaro neste sábado; acompanhe

Enquanto expoentes da esquerda manifestaram apoio ao ataque, grupos na direita disseram que tratava-se de terrorismo. O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP), por exemplo, classificou o ato contra a estátua como “ação simbólica importante”. Já o advogado Arthur Weintraub, ex-assessor da Presidência da República, disse que tratava-se de uma ação “terrorista” para “apagar nossa história, e criar o caos”. Ele chegou a sugerir que o próximo passo dos grupos que apoiaram o incêndio seja queimar igrejas.

Outros parlamentares de esquerda, ao comentar o caso, destacaram o histórico de violência contra indígenas associado aos bandeirantes e a Borba Gato. “O que vocês acham que devem ser feito com monumentos que homenageiam homens cujo passado é marcado pela exploração e pelo genocídio?”, questionou a vereadora de São Paulo Erika Hilton (PSOL). O influenciador digital conservador Leandro Ruschel disse que o caso “segue o padrão de ação dos terroristas de extrema-esquerda nos EUA”, e acusou políticos da oposição de “incentivar o terrorismo”.

Ação simbólica importante @lucasport01 / @JornalistasLivres pic.twitter.com/eQLl52j0bX — Ivan Valente (@IvanValente) July 24, 2021

O ataque à estátua do bandeirante repete uma onda de protestos contra monumentos a figuras históricas ligadas ao colonialismo e à escravidão, que ganhou força no ano passado especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Diferentes estátuas de Cristóvão Colombo, considerado o descobridor do continente americano, foram depredadas em cidades americanas durante as manifestações antirracistas de 2020, que tiveram como estopim o assassinato de George Floyd. Em Bristol, na Inglaterra, manifestantes jogaram no rio uma escultura do traficante de escravos Edward Colston.

Historicamente, a derrubada de estátuas não é um ato praticado apenas por grupos de esquerda. Nas últimas décadas, isso ocorreu tanto nas manifestações de 2014 na Ucrânia, quando esculturas de Vladimir Lenin foram derrubadas, quanto em 2003 quando o exército americano trouxe abaixo uma estátua de ferro Saddam Hussein em Kerbala, no Iraque.

A estátua de Borba Gato já havia sido alvo de protestos em 2016, quando amanheceu coberta de tinta vermelha. Desde então, grupos contrários ao monumento passaram discutir a possibilidade de sua remoção.

Estátua do Bandeirante Borba Gato (cresci vendo). Justificam o ato TERRORISTA por suposta acusação (morreu há 300 anos)? Quais políticos comemoraram? Protesto... querem é apagar nossa história, e criar caos. Fora, fizeram igual com estátuas históricas. Estão importando o método. pic.twitter.com/LIquVAA2nS — Arthur Weintraub (@ArthurWeint) July 24, 2021

O crime de dano ao patrimônio público, previsto no Código Penal, pode resultar em detenção de seis meses a três anos, e é inafiançável. Já o crime de terrorismo, na legislação brasileira, é definido como um ato que tem a finalidade de provocar “terror social ou generalizado” por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Os atos previstos na lei antiterrorismo incluem situações como atentados contra a vida, utilizar substâncias que podem causar destruição em massa, ou sabotagem.