Assessora de Flávio Bolsonaro é exonerada no Senado

A jornalista Elisangela Machado dos Santos de Freitas, foi exonerada nesta terça-feira, 26, do gabinete do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). Elisangela disputou uma vaga na Câmara dos Deputados como Elisa Robson (PRP-DF) no ano passado e havia sido contratada no dia 7 de março.

Em outra frente, o Senado exonerou outros 157 funcionários. Conforme mostrou a Coluna do Estadão, eram indicados para cargos comissionados e de confiança do MDB e de parlamentares não reeleitos.

A jornalista exonerada do gabinete de Flávio é a administradora do perfil República de Curitiba, página simpática ao governo de Jair Bolsonaro, que recentemente patrocinou ataques ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

O Estado não conseguiu contato com ela. Procurado para saber o motivo da exoneração, o gabinete do senador Flávio Bolsonaro não se manifestou.