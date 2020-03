Por coronavírus, Assembleia de SP suspende sessões por tempo indeterminado

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) anunciou nesta terça-feira, 17, a suspensão das sessões legislativas ordinárias por tempo indeterminado. O anúncio ocorre um dia após o deputado estadual Ataíde Teruel (Podemos), de 71 anos, confirmar que testou positivo para o novo coronavírus.

A suspensão do plenário terá início oficialmente a partir da próxima segunda, 23. Antes da suspensão de atividades, a Casa ainda deve votar o Plano Plurianual (PPA) enviado pelo governo João Doria (PSDB), que estabelece as metas do Executivo estadual.

A partir da próxima semana, apenas deputados, funcionários da Alesp e profissionais da imprensa terão acesso autorizado à Casa. As exceções a esses casos terão de ser autorizadas pelo secretário geral de administração da Alesp, que responde ao presidente, o deputado Cauê Macris (PSDB).

O ato da Mesa Diretora também suspenderá os prazos de tramitação de projetos na Casa. O documento deixa em aberto a substuição do ato por novas regras, e diz que a suspensão só terá fim após determinação da presidência da Assembleia.

“Um comitê virtual de crise será instituído com a Mesa Diretora e os líderes partidários para acompanhamento e eventual deliberação de ações que dependam da atuação do Poder Legislativo”, diz a Alesp, em nota. “O recesso de julho será adiado para compensar as suspensões desse momento.”

Desde a segunda, 16, os deputados já haviam decidido cancelar reuniões de comissões e eventos que teriam presença do público. Com o novo anúncio, parlamentares e servidores com idade superior a 60 anos, ou em grupo de risco, não são mais obrigados a exercer atividades na Casa. O ato também suspende a autorização de afastamento dos deputados para atividades no exterior.

Setores administrativos devem continuar a funcionar, segundo a Alesp. O documento ainda cita a possibilidade de "redução temporária da quantidade de pessoas que podem permanecer simultaneamente em ambiente de uso coletivo da Assembleia Legislativa".

Infecção

O deputado Ataide Teruel foi informado durante o fim de semana sobre o diagnóstico. Foi o primeiro caso do novo coronavírus entre os parlamentares em São Paulo. Nas redes sociais, ele disse que se impôs uma autoquarentena.

"Os sintomas são muito fortes, febre alta, muitas dores de cabeça, corpo dolorido e coriza", escreveu Teruel. "Não dá para achar que a gente não vai ser infectado, temos sempre que seguir as recomendações."