Articulação do Planalto com Congresso terá Manato, Quintão e Danilo Forte

BRASÍLIA - O novo modelo da Casa Civil contará com um núcleo político composto por Carlos Manato (PSL-ES), candidato derrotado ao governo do Espírito Santo, e pelos deputados não reeleitos Leonardo Quintão (MDB-MG) e Danilo Forte (PSDB-CE).

A ideia do futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, é que Quintão ajude na articulação com o Senado e Manato com a Câmara. Forte cuidará das relações com o Nordeste.

“Não há fórmula pronta, mas vamos construir uma nova relação entre o Parlamento e o Executivo”, afirmou Onyx, após se reunir nesta terça-feira com a bancada do PSDB na Câmara. “Precisamos da aliança com o PSDB para que o Brasil volte a crescer.”

Após o encontro com os tucanos, Onyx se dirigiu para uma conversa a portas fechadas com deputados do PSD. Nesta quarta, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, receberá integrantes das bancadas dos dois partidos no Centro de Convenções Banco do Brasil (CCBB), sede da transição.