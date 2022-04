Arthur Lira quer pautar urgência do PL das Fake News nesta quarta

BRASÍLIA - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), prometeu pautar nesta quarta-feira, 6, o requerimento para tramitação em regime de urgência do projeto de lei que busca combater fake news no País. O relator da proposta, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), apresentou seu parecer final na semana passada. Na visão de Lira, o texto ainda precisa de alguns ajustes, mas já está "maduro". O presidente da Câmara disse também que não há compromisso de pautar a votação do projeto em si no plenário hoje, mas que isso pode ocorrer se houver consenso.

O projeto cria uma série de regras para a atuação de redes sociais e aplicativo de mensagens no País, além de criminalizar as fake news. Uma das principais medidas é a proibição de disparos em massa de mensagens, dispositivo amplamente utilizado nas eleições de 2018.

Leia Também Relator do projeto de lei das fake news diz que Telegram não pode funcionar ao arrepio da lei

Silva também ampliou as regras para a representação das empresas no Brasil. Aplicativos de mensagem como o Telegram, muito usado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), terão de constituir sede no País para atuar, de acordo com a nova versão do projeto.