Arthur Lira recebe aval do partido para ser candidato à presidência da Câmara

BRASÍLIA - A cúpula do Progressistas definiu o deputado Arthur Lira (AL) como o candidato do partido para concorrer à presidência da Câmara, em 1º de fevereiro do ano que vem. A decisão, tomada em jantar nesta terça-feira, deverá ser oficializada nos próximos dias.

O encontro, com a participação do presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira (PI), e de boa parte da bancada do partido na Câmara, foi também uma confraternização de fim de ano, realizado em um restaurante de Brasília.

Lira é apontado como o candidato do presidente Jair Bolsonaro e deve rivalizar com um nome a ser definido pelo grupo do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). A participação do próprio Maia na disputa ainda não está descartada, embora, ele diga que não irá concorrer.

Ainda nesta terça, 1, o Progressistas lançou um manifesto em que critica a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal (STF) abrir caminho para a reeleição de Maia e também de Davi Alcolumbre (DEM-AP) no comando do Senado. Intitulado “Carta à Nação Brasileira e ao Supremo Tribunal Federal, o documento chama qualquer iniciativa nesse sentido de “coronelismo parlamentar” e “casuísmo tacanho”. O texto foi assinado por doze partidos, incluindo o PT, que tem bom relacionamento com Maia.

A Constituição proíbe a recondução dos presidentes da Câmara e do Senado na mesma legislatura, mas a polêmica, agora, está com o Supremo. O julgamento do assunto foi marcado para a próxima sexta-feira, 4, no plenário virtual da Corte.