Artefato suspeito é encontrado em votação do PL dos agrotóxicos

BRASÍLIA - Uma mala com um artefato semelhante a uma bomba foi deixada no final da manhã desta quarta-feira, 20, no plenário 6 da Câmara dos Deputados, onde era realizada até então uma reunião para discussão do projeto que altera as regras para registro, comercialização e uso de agrotóxicos no País. A informação foi dada há pouco pela presidente da comissão especial, deputada Tereza Cristina (DEM/MS).

+++ Ordem do Dia da Câmara suspende votação de PL dos Agrotóxicos

De acordo com ela, o artefato não apresentava riscos. A sessão foi suspensa e deverá ser retomada às 15h. De acordo com a deputada, a interrupção foi determinada em função do início da ordem do dia. "A segurança já identificou a pessoa que colocou a mala no plenário ", disse. "A identificação da mala não determinou a interrupção, mas mostra a necessidade de se controlar a entrada na sala de comissão ", complementou.

+++ Ruralistas tentam avançar com projeto que flexibiliza regras de agrotóxicos

A sessão havia sido iniciada às 11h15. Até o momento haviam sido discutidos destaques. Para o deputado Nilton Tato, é preciso aguardar os resultados da perícia mas é preciso ter cuidado para não impedir o acesso das pessoas as novas sessões de votação