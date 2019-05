Arcebispo de Belo Horizonte é eleito presidente da CNBB

O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, d. Walmor Oliveira de Azevedo, foi eleito presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) pelos próximos quatro anos. A eleição foi realizada nesta segunda-feira, 6, em Aparecida, no interior de São Paulo, durante a 57.ª Assembleia Geral da entidade. A posse do novo presidente está marcada para sexta-feira – d. Walmor substitui d. Sergio da Rocha, arcebispo de Brasília.

A eleição foi secreta – votaram 301 bispos. O posto de secretário-geral da CNBB ainda não foi definido pela entidade, o que deve ocorrer hoje.

Em mensagem após a eleição, d. Walmor, que nasceu em Salvador e estava na arquidiocese de Belo Horizonte desde 2004, pregou a defesa dos mais pobres. “Nosso olhar deve permanecer voltado para os mais pobres, fortalecendo nossas ações no exercício da caridade, do amor, na busca da justiça, imprescindível para a construção da paz, tão necessária na atualidade. Cultivemos sempre um coração sensível às dores dos excluídos, das pessoas esquecidas, conscientes de que Jesus nasceu e cresceu entre os mais sofridos.”

Formado em teologia e filosofia, d. Walmor tem doutorado pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Em outubro de 2008, foi escolhido para ser um dos quatro representantes do Brasil na 22.ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, realizada em Roma. Em 2014, foi nomeado pelo papa Francisco membro da Congregação para as Igrejas Orientais.