Após ultimato de ministro da Defesa, uma pergunta se impõe: ‘Por que não te calas?’

Caro leitor,

Desde que assumiu o Ministério da Defesa, em março, o general Walter Braga Netto repete declarações polêmicas e golpistas do presidente Jair Bolsonaro, entrando em temas que não deveriam estar no rol dos assuntos de quem comanda as Forças Armadas. A atitude tem provocado contrariedade na tropa operacional, que vê com muitas reservas a crescente participação dos oficiais militares no varejo político do Palácio do Planalto.

No último dia 8, Braga Netto mais uma vez entoou um mantra de Bolsonaro, desta vez contra o voto impresso. Até então, porém, se avaliava que a escalada retórica do presidente contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF) não passava de bravata.

Ao dizer a um dirigente de partido que levasse a quem interessasse o aviso de que em 2022 não haveria eleições no País, se não fosse aprovado o voto impresso, Braga Netto deu ao recado o tom de ultimato e de ameaça de golpe num momento em que o ex-presidente Lula aparece na dianteira das pesquisas.

Com o governo prestes a sofrer uma derrota na comissão especial da Câmara que analisa o voto impresso, o recado foi levado pelo interlocutor de Braga Netto diretamente ao presidente da Casa, Arthur Lira (Progressistas-AL). No domingo, 11, Lira se reuniu com Bolsonaro, no Palácio da Alvorada. Disse que ele poderia contar com a Câmara para harmonizar o ambiente, não permitir abusos e votar medidas para enfrentar problemas na economia e na política, mas não para ruptura institucional. O presidente respondeu que isso não existia, pois respeitava a Constituição.

Lira recorreu, então, a uma analogia: afirmou que todos os sinais de “arco e flecha” estavam dados e sugeriu uma reunião entre ele e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e do Supremo, Luiz Fux, na semana seguinte. O encontro só não ocorreu porque Bolsonaro foi internado.

Braga Netto disse nesta quinta-feira, 22, que “não se comunica com os presidentes dos Poderes por meio de interlocutores” e Lira desconversou, sob o argumento de que “a despeito do que sai ou não na imprensa, o fato é: o brasileiro quer vacina, quer trabalho e vai julgar seus representantes em outubro do ano que em através do voto popular , secreto e soberano”. O Estadão mantém as informações publicadas.

O presidente da Câmara passou esta quinta-feira, 22, no telefone, tentando baixar a temperatura política e impedir uma nova crise. Foi mais um “dia de aperto”, como ele costuma dizer. O deputado faz de tudo para impedir que uma turbulência dessa magnitude respingue agora na entrada do Centrão no núcleo duro do governo, com a posse do senador Ciro Nogueira (Progressistas-AL) na Casa Civil.

Ao se mostrar “perplexo” com o relato dos bastidores da crise, Aloysio Nunes Ferreira, ex-ministro das Relações Exteriores, disse que os militares deveriam se ater às suas atribuições. “As Forças Armadas crescem no respeito da população na medida em que se calam sobre assuntos que não sejam do estatuto da defesa”, argumentou o ex-chanceler do governo de Michel Temer.

“Comandantes militares não são supervisores da Justiça Eleitoral para falar sobre sistema de apuração de votos. Então, como diria o Rei Juan Carlos: ‘Por que não te calas?’”, ironizou Aloysio, numa referência à pergunta feita pelo rei da Espanha, em 2007, ao então presidente da Venezuela Hugo Chávez.

Para o ex-ministro da Defesa Raul Jungmann, a politização das Forças Armadas vai existir enquanto não for proibida a participação de militares da ativa – o que não é o caso de Braga Netto – em funções de governo. Na sua avaliação, o apoio engajado do ministro à bandeira do voto impresso – registrado em nota, nesta quinta-feira – é “inadequado” para o cargo ocupado por ele.

Jungmann foi um dos cinco ex-ministros da Defesa que, na semana passada, assinaram uma nota pública para endossar uma proposta de emenda à Constituição, de autoria da deputada Perpétua Almeida (PC do B-AC), que barra a participação de militares da ativa em cargos políticos.

“Não é possível que o Congresso continue catatônico, permitindo essa promiscuidade”, criticou ele ao defender a proposta, batizada de PEC Pazuello, em alusão ao ex-ministro da Saúde, hoje alvo da CPI da Covid. No diagnóstico do ex-ministro, a politização das Forças Armadas está na raiz de todos os problemas aos que assistimos hoje. A troca de comando na Defesa, em março, expôs com todas as letras o tamanho dessa crise.