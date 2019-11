Após soltura de Lula, FHC afirma que ‘polarização aumenta’

Em sua primeira manifestação pública após a soltura de Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso usou o Twitter para comentar o atual ambiente político brasileiro neste domingo, 10. "A polarização aumenta. Sem alternativas populares e progressistas continuaremos no jogo político/pessoal", afirmou.

O ex-presidente tucano também citou o cenário econômico. "Em meu tempo a questão central era a inflação; hoje é crescimento e emprego. Sem corrupção. No começo era o verbo. Novamente, com gestos e ações os caminhos abrem-se. A eles!”, finalizou.

Neste sábado, 9, o segundo dia de Lula fora da prisão, a polarização deu o tom de falas das lideranças do PT e do PSL. Em discurso para apoiadores no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Lula ligou o presidente Jair Bolsonaro a milicianos, chamou o ministro da Economia, Paulo Guedes, de “destruidor de sonhos” e disse que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, é “mentiroso”.

Bolsonaro, por sua vez, chamou o petista de “canalha”. Ao deixar o Palácio da Alvorada no sábado para comparecer a um churrasco, o presidente comentou a soltura de Lula, afirmando que “ele está solto, mas continua com todos os crimes nas costas”.