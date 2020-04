Após saída do governo Bolsonaro, Mandetta será estrela de congresso do MBL

BRASÍLIA - O ex-ministro da Saúde de Jair Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, será a atração principal do primeiro congresso virtual do Movimento Brasil Livre (MBL). O evento será realizado amanhã, a partir das 12h. A presença do médico foi confirmada nesta tarde.

Mandetta irá participar do painel de encerramento do evento com seu colega de partido e líder do MBL, o deputado Kim Kataguiri (DEM-SP).

O MBL e Kataguiri mantêm atualmente um posicionamento crítico ao governo Bolsonaro, apesar de terem apoiado o presidente durante a campanha no segundo turno em 2018.

Após semanas de desavenças, Bolsonaro demitiu Mandetta da Saúde no dia 16 deste mês. O oncologista Nelson Teich assumiu o cargo. Desde o início da crise do coronavírus, Mandetta e o presidente vinham se desentendendo sobre a melhor estratégia de combate à doença. Enquanto Bolsonaro defende flexibilizar medidas como fechamento de escolas e do comércio para mitigar os efeitos na economia do País, permitindo que jovens voltem ao trabalho, o agora ex-ministro manteve a orientação da pasta para que as pessoas ficassem em casa.

No Congresso do MBL, além de Mandetta também participarão os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), o cardiologista Roberto Kalil, entre outros.