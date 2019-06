Após saída de Levy, Bolsonaro e Guedes se encontram no Planalto

BRASÍLIA - O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente Jair Bolsonaro estiveram reunidos na manhã desta segunda-feira, 17, no Palácio do Planalto, de acordo com a assessoria da Presidência.

Os dois se encontraram após Joaquim Levy pedir demissão da presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), depois de Bolsonaro ameaçar dispensá-lo no último sábado. Já no domingo pela manhã, Levy informou que entregou seu pedido de desligamento do cargo a Guedes.

A reunião entre Bolsonaro e o ministro da Economia aconteceu fora da agenda oficial da presidência. Como habitualmente acontece às segundas, Guedes se reuniria com o presidente apenas na parte da tarde.

A agenda do ministro da Economia na manhã previa uma reunião geral de secretários da pasta, incluindo o secretário Especial de Desestatização e Desinvestimento, Salim Mattar. Ele é um dos cotados para assumir a presidência do BNDES.

A assessoria do Planalto não soube informar no momento se havia mais pessoas participando da reunião entre o presidente e o ministro da Economia. A agenda do presidente será atualizada mais tarde com os participantes da audiência.