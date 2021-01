Após quase 3 meses internado com covid-19, morre Maguito Vilela, prefeito de Goiânia

Após quase 3 meses internado com um quadro grave de covid-19, o prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), morreu na madrugada desta quarta-feira, 13. O falecimento foi comunicado pela equipe do prefeito pelas redes sociais.

Vilela estava internado desde o dia 22 de outubro, e lutava contra uma infecção pulmonar diagnosticada na semana passada. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, ocorrido nesta madrugada de 13 de janeiro. Internado desde o dia 22 de outubro para tratar da Covid-19, Maguito lutava contra uma infecção pulmonar diagnosticada na semana passada. A família está providenciando o traslado do corpo de São Paulo para Goiás e ele deve ser sepultado em Jataí, sua terra natal. Assim que tivermos mais informações repassaremos", diz o comunicado.

Eleito prefeito da capital goiana no pleito do ano passado, Vilela precisou tomar posse por meio de assinatura eletrônica e ainda sedado. Então candidato pelo MDB, Maguito não participou da reta final da campanha e estava na UTI no dia em que venceu o senador Vanderlan Cardoso (PSD) no 2º turno.

Maguito tinha 71 anos, mais de 40 deles dedicados à vida pública. Começou como vereador, pelo extinto Arena, em 1977, elegendo-se deputado estadual em 1983. Foi governador de Goiás entre 1995 e 1999, senador entre 1999 e 2007. Após deixar o Senado, foi prefeito, por dois mandatos, da segunda maior cidade de Goiás, Aparecida de Goiânia. Ele entrou na disputa pela capital, em 2020, após seu correligionário, Íris Rezende, decidir que não se candidataria à reeleição.

Com a morte de Maguito, quem assume é seu vice-prefeito, Rogério Cruz (Republicanos), que já estava à frente da prefeitura em razão do afastamento de Maguito. Cruz lamentou a morte do companheiro de chapa em suas redes sociais.

"O que dizer de um homem simples, de coração puro, de um caráter libado e que sonhou com 'uma linda Goiânia' expressa em folhas de papel? E que me deixa uma grande responsabilidade de fazer Goiânia seguir em frente juntamente com uma equipe de excelência. E assim faremos! Meus sentimentos a todos os familiares nas pessoas do Daniel, Flavia, Miguel, Vanessa, Leandro, e a todos os amigos.#MaguitoGuerreiro, sua história ficará marcada em todos nós."