Após pronunciamento, claque de Bolsonaro volta ao Alvorada

BRASÍLIA – Depois do pronunciamento na noite de terça-feira, 24, em que pediu o fim do “confinamento em massa” mesmo diante da escalada dos casos de coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro voltou a mobilizar os apoiadores tanto nas redes sociais quanto na portaria do Palácio da Alvorada, sua residência oficial. Desde a semana passada, o número de pessoas que ficava esperando Bolsonaro entrar e sair da residência oficial havia diminuído. Houve dias com apenas duas pessoas. Nesta quinta-feira, 26, mesmo com chuva, a claque voltou ao local. Eram 11 pessoas.

Foi diante deste grupo que Bolsonaro questionou a presença da imprensa no local. “Imprensa, vocês estão aqui trabalhando. Tem que ficar em casa, pô. Quarentena, pô. Fica em casa quarentena em casa”, disse o presidente, pedindo que a fala dele fosse gravado por um auxiliar. No último domingo, Bolsonaro publicou um decreto que incluiu a imprensa na lista de serviços essenciais. Os apoiadores aplaudiram e gritaram: “É isso aí, Bolsonaro” e “Mito”.

O vídeo foi divulgado em grupos de WhatsApp e amplamente divulgado nas redes sociais a partir dos perfis dos filhos do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). A ação coincide com a melhora no desempenho na avaliação e Bolsonaro nas redes sociais, segundo o monitoramento da empresa AP Exata. Nesta quinta-feira, as reações negativas diminuíram de 61% para 57%.

No último sábado, 21, as orientações do próprio Ministério da Saúde para o isolamento social deixaram Bolsonaro, que completou 65 anos, sem o bolo de aniversário que estava sendo preparado para ele por apoiadores. A ideia era cantar o “Parabéns pra Você” em frente ao Palácio da Alvorada, mas a pandemia do novo coronavírus espantou os bolsonaristas.

Na última segunda-feira, 23, por exemplo, apenas um casal esperava o chefe do Executivo pela manhã. Mesmo assim, Bolsonaro desceu para cumprimentá-los e falou com a imprensa. Na terça-feira de manhã, somente duas pessoas o aguardavam, mas ele passou direto.

O pronunciamento em que Bolsonaro voltou a chamar a covid-19 de “gripezinha” e pediu para as pessoas voltarem à normalidade foi feito na noite de terça-feira. Bastou para que na quarta-feira, 25, pela manhã um grupo de nove pessoas fosse até à residência oficial. Ao presidente, os apoiadores afirmaram que estavam lá motivados justamente pelo seu discurso em cadeia de rádio e televisão.

Presidente evita cumprimentar e fazer selfies com apoiadores

Apesar da volta dos apoiadores, Bolsonaro tem evitado complementá-los com as mãos e fazer selfie. A orientação é do Ministério da Saúde e também da equipe médica da Presidência, mas no dia da manifestação pró-governo, Bolsonaro ignorou as recomendações.

Capitão da reserva da Marinha, Winston Lima é responsável pelo canal do YouTube “Cafezinho com Pimenta”, que transmite, quase que diariamente, a conversa do presidente com seus apoiadores na porta do Palácio da Alvorada. Nesta semana, ele conta que não esteve lá com sua câmera, seguindo a recomendação do presidente de quarentena para evitar a contaminação. Após pronunciamento, o capitão pensa em retomar a rotina de transmissões ao vivo na rede social.

“Eu confio muito no presidente. Ele tem muita informação, tem uma estrutura, e ele não tem segundas intenções. Ele quer o melhor para o País e para o povo. Quando ele fala que está na hora de isolamento horizontal para vertical, eu concordo”, disse Lima, que, no entanto, vai acompanhar o número de casos divulgados pelo Ministério da Saúde antes de tomar sua decisão.

Após o pronunciamento, nos grupos de WhatsApp bolsonaristas passaram a se multiplicar textos estimulando que pessoas rompam medidas restritivas de circulação para evitar um recessão econômica. Nestes grupos, também são compartilhados vídeos relatando casos de pessoas que ficaram desempregadas em consequência do coronavírus. Integrantes do governo e aliados também usaram seus perfis para apoiar o presidente e defenderem o “isolamento vertical”, que mantém em quarentena apenas idosos e pessoas do grupo de risco.

A estratégia digital, que é capitaneada pelo vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), já deu resultado, segundo o monitoramento da empresa AP Exata, que faz uma análise diária da avaliação de Bolsonaro nas redes sociais. Os dados apontam que, dois dias após o pronunciamento, Bolsonaro começou a recuperar sua imagem e o grau de confiança nele voltou a aumentar após.

O volume de menções negativas ainda são maiores que as positivas. Nesta quinta, 57% das publicações são críticas a Bolsonaro. No dia anterior, foram 61%. Segundo relatório da AP Exata, a confirmação da tendência de melhora no desempenho de Bolsonaro na redes dependerá da evolução da pandemia da covid-19 no Brasil. “Os internautas têm sido muito sensíveis aos acontecimentos relacionados ao coronavírus, no que diz respeito ao apoio e à rejeição às lideranças políticas”, observa o diretor da AP Exata, Sergio Denicoli.