Após pressão para recuar de CPI da Lava Toga, Juíza Selma avalia sair do PSL

BRASÍLIA - Após pressão para retirar o apoio à criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigaria integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF), a senadora Juíza Selma (PSL-MT) ameaçou deixar o partido do presidente Jair Bolsonaro.

Selma e outros dois senadores do partido assinaram o requerimento para criação da CPI no Senado. Conforme o Estadão/Broadcast publicou na segunda, Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) - o único senador da legenda que não assinou o pedido - recebeu do presidente nacional do PSL, deputado Luciano Bivar (PE), um apelo para entrar na articulação contra a criação da CPI da Lava Toga.

"A senadora Juíza Selma esclarece que devido a divergências políticas internas, entre elas a pressão partidária pela derrubada da CPI da Lava Toga, está avaliando a possibilidade de não permanecer no PSL", diz nota divulgada pela assessoria da parlamentar. No PSL, o líder da legenda no Senado, Major Olimpio (SP), também cogita deixar o partido.

Selma reforçou que não vai retirar a assinatura pela criação da CPI e que o posicionamento não vai interferir no apoio ao governo de Jair Bolsonaro.