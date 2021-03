Após posse de ministro da Saúde, Bolsonaro fará pronunciamento na TV

BRASÍLIA – O presidente Jair Bolsonaro fará na noite desta terça-feira, 23, um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, às 20h30. O comunicado terá como tema as vacinas contra a covid-19. Bolsonaro tenta reverter o desgaste provocado pela condução da crise do novo coronavírus, que levou à queda de sua popularidade, e destacará na mensagem que o Brasil é um dos países que mais compram vacina no mundo. Após ter sido criticado por adotar posição vista como negacionista diante da pandemia, o presidente dirá que lamenta as quase 300 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus e procurará mostrar uma nova etapa no enfrentamento da crise.

O pronunciamento foi gravado nesta terça-feira, horas depois da posse do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que substituiu Eduardo Pazuello. Nesta quarta-feira, 24, Bolsonaro vai se reunir no Palácio da Alvorada com governadores e a cúpula do Legislativo e do Judiciário, além do procurador-geral da República, Augusto Aras. A ideia é anunciar medidas para contenção da pandemia, que já dura um ano e chegou ao pior momento no País.

O último pronunciamento de Bolsonaro ocorreu no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. No ano passado, o presidente fez sete comunicados em rede nacional e em seis deles a pandemia foi tema de destaque.

As aparições de Bolsonaro na TV foram acompanhadas por panelaços em vários pontos do País, indicando a insatisfação com a forma como o governo conduz a crise sanitária. No início do mês, Bolsonaro chegou a planejar fazer novo pronunciamento à Nação, mas desistiu da ideia mais de uma vez.