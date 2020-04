Mesário, sócio do Vasco, assinante do BBB: dados pessoais de general Heleno viram piada na internet

LEIA TAMBÉM > Heleno divulga que não está mais com coronavírus e publica cópia de exame

Ao comemorar o resultado negativo do seu novo teste para a Covid-19, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, general Augusto Heleno, publicou nesta terça-feira, 31, uma foto do exame em que é possível ver os números do seu RG e CPF. O "descuido" do homem responsável pela inteligência do governo virou motivo de piada no Twitter e foi corrigido pelo general cerca de uma hora depois, quando ele republicou a imagem borrando os campos de dados pessoais.

De filiado ao PT a sócio de clube, internautas não perdoaram o general e afirmam ter cadastrado seu RG e CPF em diversos sites. "É oficial: assinei o Globoplay no nome do General Heleno para usar mais uma semana grátis de Pay Per View do Big Brother. Valeu meu chapa", publicou um perfil do Twitter. Outra pessoa diz ter cadastrado o responsável pela inteligência da República como mésario voluntário das eleições 2020.

Graças a internautas, Heleno agora também é sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama, embora o general já tenha feito declarações favoráveis ao Flamengo. Usuários do Twitter também usaram os documentos para conseguir algumas vantagens, como acesso a cupons de novos cadastros. Além de consultar o CPF do General no Serasa e no SPC, postagens brincam que usaram os dados para pegar empréstimos na Casas Bahia e na Crefisa.

usar o cpf do general heleno pra ganhar cupom de primeira compra pic.twitter.com/IQup2bCtRy — dunder mifflin this is pam (@mrcellox) March 31, 2020

Cadastrei o Heleno como mesário voluntário das eleições 2020. ✌ — O meu nome ia ser Pio Pio (@moskito) March 31, 2020

pegando financiamento na crefisa com o cpf do general augusto heleno — jorge soros (@neymarfreefire) March 31, 2020

A galera consultando no site do Serasa SPC o CPF do General Heleno... RG e CPF. Ops: Já consultamos e o mesmo encontra-se com o nome limpo! pic.twitter.com/iuWsgwFcaC — Izabella Castro e Castro (@IzabellaCastr15) March 31, 2020

inscrevi o general heleno num projeto de extensão — (@larapaloozas) March 31, 2020

Algum engraçadinho marcou uma consulta no nome do general Heleno no meu site. Isso que da divulgar cpf e rg na internet — Reumalho (@reumalho) March 31, 2020

Publicada por volta do 12h desta terça, a mensagem do general informava o resultado de seu segundo teste e agradecia o apoio da população. "Meu novo teste para coronavírus deu negativo, graças a Deus! Agradeço o apoio e as orações de todos os amigos e amigas. Seguimos juntos na batalha por um Brasil melhor!"

Procurado para reportagem, o GSI afirmou que os dados não são sigilosos e qualquer má utilização poderá incorrer em crime. "Os dados publicados constam do laudo sobre coronavírus do laboratório Sabin. Não são, portanto, dados sigilosos. Não há necessidade de qualquer operação de inteligência para obtenção de CPF e identidade de qualquer cidadão. São, praticamente, dados de domínio público. Qualquer prédio comercial com portaria organizada tira cópia da identidade de quem entra no edifício. Pessoas mal intencionadas sempre poderão se valer dos referidos dados. Se fizerem má utilização, cometerão crime e estarão sujeitas às penas da lei", diz o órgão, em nota.