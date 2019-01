Após jantar com militares, Bolsonaro passa a noite no Palácio da Alvorada pela 1ª vez

BRASÍLIA - Após jantar na sede do sede do Ministério da Defesa, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, dirigiram-se à residência oficial do Palácio da Alvorada, aonde vão pernoitar pela primeira vez.

O jantar foi oferecido a Bolsonaro em sinal boas-vindas pelas Forças Armadas. A agenda não havia sido divulgada inicialmente entre os compromissos públicos do presidente - o acesso é restrito, e a imprensa não foi autorizada a acompanhar. Bolsonaro recebeu no jantar a Ordem do Mérito Aeronáutico, concedido pelo Comando da Aeronáutica.

O presidente deixou o local sem responder a perguntas de jornalistas, que aguardavam o fim do jantar do lado de fora do prédio, na Esplanada dos Ministérios.