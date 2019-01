Após evento no Itamaraty, Bolsonaro chega à Granja do Torto

BRASÍLIA - O presidente da República Jair Bolsonaro, empossado na tarde desta terça-feira, chegou há pouco, por volta das 21h18, na Granja do Torto, residência oficial em que está hospedado com a família desde o último sábado (29). O novo chefe do Executivo chegou ao local após evento no Palácio do Itamaraty, que encerrou a solenidade de posse do presidente.

O entorno da Granja, que recebeu diversos apoiadores de Bolsonaro durante os últimos dias, estava calmo e esvaziado na chegada do presidente, diferente de quando o chefe do Executivo deixou o local nesta terça, em torno das 14h30, em direção a Esplanada dos Ministérios. Empossado em sessão no Congresso Nacional, depois, Bolsonaro seguiu destino ao Palácio do Planalto, onde discursou para a população e recebeu a faixa do agora ex-presidente Michel Temer. Por fim, a solenidades foram encerradas em evento no Itamaraty.

Segundo assessoria, Bolsonaro deverá se mudar ainda esta semana para o Palácio da Alvorada, que passará a ser a residência oficial do atual mandatário do País. O Alvorada está sem morador desde a saída da ex-presidente Dilma Rousseff, em setembro de 2016. Temer e Marcela preferiram continuar morando com o filho, Michelzinho, no Palácio do Jaburu, residência oficial da Vice-Presidência.