Após divergência, Onyx leva chocolate para ‘adoçar’ a relação com Guedes

Após uma série de desencontros entre a ala política e a econômica do governo Jair Bolsonaro, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, levou nesta terça-feira, 8, caixa de chocolates para “adoçar” a relação com Paulo Guedes, ministro da Economia.

Onyx foi até o Ministério da Economia para participar de reunião sobre a reforma da Previdência – é incomum o chefe da Casa Civil sair do Palácio do Planalto para se encontrar com outro colega de Esplanada. “Nunca tive briga com Paulo Guedes”, afirmou Onyx ao chegar ao local.

Reportagem publicada nesta terça-feira, 8, pelo Estado mostrou que o presidente Jair Bolsonaro pediu mais coesão entre Onyx e Guedes - Bolsonaro orientou que os dois abandonem as disputas internas e deem demonstrações de unidade. A reportagem relatava que do que problemas de comunicação, os desencontros escancararam uma queda de braço entre o núcleo político e a área econômica do governo, como revelou o Estado no sábado.

Bolsonaro afirma: ‘Não podemos errar’