Após diagnóstico de covid-19, Mourão apresenta bom estado de saúde, diz boletim

Após ter sido diagnosticado com covid-19, o vice-presidente Hamilton Mourão apresenta “bom estado de saúde”, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 28. De acordo com a assessoria do vice-presidente, ele está fazendo uso da hidroxicloroquina, medicamento que não tem eficácia comprovada no tratamento contra o novo coronavírus, mas que foi defendido pelo presidente Jair Bolsonaro em diversas oportunidades.

“O estado geral de saúde do Vice-Presidente da República é bom, encontrando-se em isolamento na residência oficial do Jaburu”, diz a nota divulgada nesta segunda pela assessoria de comunicação de Mourão.

O texto diz ainda que “de acordo com a recomendação médica, (Mourão) faz uso de Hidroxicloroquina, Annita, Azitromicina e sintomácos (remédio para dor e febre).”

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já destacou que não há eficácia comprovada da hidroxicloroquina contra a covid-19 e alertou para a gravidade de seus efeitos colaterais.

A conclusão de um estudo feito pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) indica que, além de ineficaz no tratamento da covid-19, a hidroxicloroquina pode causar efeitos colaterais significativos no corpo humano, comparados a medicamentos usados na quimioterapia.

Mourão divulgou teste positivo para o novo coronavírus neste domingo. Antes disso, segundo a assessoria, o vice-presidente “apresentou mialgia (dor no corpo), cefaléia (dor de cabeça) e febre, que não passou de 38 graus,o que o levou a fazer o exame, confirmando o teste positivo no dia de ontem (27).”