Após declaração sobre AI-5, Guedes fala em praticar uma ‘democracia responsável’

WASHINGTON – Um dia depois de afirmar que não deveria surpreender caso alguém peça um novo AI-5, o ministro Paulo Guedes defendeu que se pratique uma “democracia responsável” no País. Mais cedo, a fala do ministro sobre o AI-5 foi criticada por autoridades como o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

Sem citar o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Guedes disse que não é “inteligente” por parte da oposição fazer protestos de rua pois a convulsão social “assusta” os investidores. “Acho que devemos praticar uma democracia responsável (…) Vamos jogar o jogo democrático corretamente. Daqui a três anos você volta e muda”, disse Guedes, sem citar o nome de Lula, em referência às futuras eleições presidenciais do País.

“Sabe como jogar democracia? Espere a próxima eleição, não precisa quebrar a cidade. Isso assusta os investidores, acho que não ajuda nem a oposição, é estúpido”, afirmou Guedes, no think tank no Peterson Institute for International Economics, em Washington.

Após ser solto, o ex-presidente Lula convocou a juventude a protestar e declarou que “um pouco de radicalismo faz bem à alma”, sem citar a expressão “quebrar a rua”.

Na segunda-feira, 25, em coletiva de imprensa, o ministro afirmou que as pessoas “não deveriam se assustar se alguém pedir o AI-5” diante de convocação de manifestações por lideranças da esquerda, como Lula.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 “Quando o outro lado ganha, com dez meses você já chama todo mundo pra quebrar a rua? Que responsabilidade é essa? Não se assustem então se alguém pedir o AI-5.” E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Paulo Guedes, ministro da Economia

O Ato Institucional n.º 5 foi a mais dura medida instituída pela ditadura militar, em 1968, ao revogar direitos fundamentais e delegar ao presidente da República o direito de cassar mandatos de parlamentares, intervir nos municípios e Estados, esvaziar garantias constitucionais como o direito a habeas corpus e suspender direitos civis. Há cerca de um mês, o filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, defendeu medidas como “um novo AI-5”para conter manifestações de rua, caso “a esquerda radicalizasse”.

Para Entender O que foi o AI-5? Ato Institucional nº5 foi o mais duro da ditadura militar ao revogar direitos fundamentais

A declaração de Guedes foi dada enquanto o ministro explicava que há preocupação no Planalto com o ritmo das reformas econômicas diante dos protestos de rua em outros países da América Latina. Nesta terça-feira, 26, ao chegar ao evento em Washington, Guedes não respondeu a questionamentos da imprensa sobre o assunto. Questionado na palestra sobre o que pensa das manifestações em países da região, o ministro reafirmou que o tema coloca em alerta o calendário das reformas econômicas.

“Pessoas vão na rua em paz, pessoas vão para a rua pedir, isso é democracia. As pessoas têm direito de pedir, fazer barulho, pedir coisas, não há problema em manifestações públicas. Mas claro que a inteligência política dos políticos fazem esses cálculos, 'será que devo continuar com isso'?”, afirmou.

Ainda durante sua apresentação, o ministro afirmou que a democracia do País é “vibrante” e chamou de “barulho” críticas ao governo. “Estamos transformando o estado brasileiro. É um trabalho difícil (…). O que vocês estão ouvindo 'é uma bagunça, convulsão social', não prestem atenção. Há uma democracia vibrante”, afirmou. “A democracia brasileira nunca foi tão forte, poderosa, vibrante, não há escândalo de corrupção, os crimes caíram”, disse. “Toda informação tem o sentido e o barulho. O que vocês ouvem é barulho, não é o que está acontecendo lá embaixo”, disse o ministro sobre o Brasil.

Guedes defendeu a realização de manifestações “pacíficas”, mas sugeriu que elas ocorrem quando a “oposição” perde. “É inteiramente compreensível que as pessoas vão às ruas na América Latina: pacificamente, e que reclamem. Mas não somos ingênuos: quando a oposição perde”, disse.