Após debates pró e contra cloroquina, CPI agora vai tratar de Copa América

Os depoimentos das médicas Nise Yamaguchi e Luana Araújo, com posições opostas em relação ao uso do chamado kit covid, foram os destaques da semana na CPI da Covid, que agora vai tratar da realização da Copa América no Brasil. Neste episódio de "Por dentro da CPI", a jornalista Eliane Cantanhêde fala sobre a expectativa sobre o novo depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reconvocado pelos senadores. E, claro, não vai escapar de perguntas sobre o ainda lento ritmo de vacinação no País.

