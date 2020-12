Após cair de cavalo, comandante do Exército também está com coronavírus

BRASÍLIA – O comandante do Exército, general Edson Pujol, está com coronavírus. O general, que tem 65 anos, testou positivo no sábado passado, quando deu entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA) para se submeter a uma cirurgia de recuperação do fêmur – quebrado após queda do cavalo – e fez o exame de covid-19.

O Centro de Comunicação Social do Exército confirmou a informação e disse que Pujol está “totalmente assintomático”, “seguindo em casa o protocolo de tratamento precoce sob orientação da equipe médica do HFA”. Informou, ainda, que o general “tem mantido rotina de teletrabalho como Comandante do Exército em seu escritório residencial”.

De acordo com a assessoria, o general “tem passado bem” após a operação do fêmur, já caminha com o auxílio de andador e realiza fisioterapia três vezes ao dia, “o que tem proporcionado muito bons resultados”.

Por causa da cirurgia, a reunião do Alto Comando do Exército, que estava programada para esta semana, foi adiada. Até agora, pelo menos 14 dos 23 ministros da equipe do presidente Jair Bolsonaro já contraíram o coronavírus. O último a detectar a doença foi Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, de 48 anos, que também estava assintomático.