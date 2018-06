Após admitir que sonha com Planalto, Meirelles critica candidatos 'voluntaristas'

Um dia após admitir pela primeira vez que é pré-candidato à Presidência da República , o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), afirmou nesta sexta-feira que o Brasil não precisa de candidatos "voluntaristas", que tentam se impor com "frases dramáticas".

"Candidato voluntarista, que tenta se impor e com frases dramáticas não é o que Brasil precisa", declarou o ministro em entrevista antes de proferir palestra sobre os desafios da economia brasileira em 2018 em evento promovido pelo Lide Ceará. Ele não citou nomes de outros pré-candidatos.

Meirelles afirmou que encomendou "pesquisas qualitativas" para saber o que a população brasileira deseja de um candidato e reiterou que só decidirá sobre candidatura e mudança de partido próximo do dia 7 de abril, prazo para que ministros que vão disputar as eleições se desincompatibilizem do cargo.

Após o evento com empresários, Meirelles deve participar de culto na igreja evangélica Assembleia de Deus em Fortaleza. Será pelo menos a quarta vez que o ministro participa de eventos com o público evangélico desde o segundo semestre do ano passado.