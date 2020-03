Apoiadores de Bolsonaro se aglomeram em frente ao Palácio do Planalto

BRASÍLIA - Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fizeram uma carreata em Brasília nesta segunda-feira, 30, e se aglomeraram em frente ao Palácio do Planalto, na contramão de recomendações do Ministério da Saúde durante a pandemia do novo coronavírus.

Aproximadamente 30 pessoas foram ao local, com gritos de apoio a Bolsonaro e críticas aos governadores do Rio, Wilson Witzel, e de São Paulo, João Doria - os mesmos alvos das críticas do presidente da República.

Também gritaram em apoio ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e ao "presidencialismo", ostentando uma faixa contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Os apoiadores esperavam que o presidente os encontrasse ou pelo menos acenasse do Planalto, o que não aconteceu. Após cantar trechos do Hino Nacional, encerraram a manifestação orando o "Pai Nosso" e deixaram o local.