Ao todo, 17 partidos orientam votação para manter Daniel Silveira preso; confira a lista

Logo antes da decisão desta sexta-feira, dia 19, sobre manter ou não a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), 17 partidos orientaram suas bancadas a votar para manter o bolsonarista encarcerado. Eles responderam "sim" ao parecer da relatora Magda Mofatto (PL-GO), segundo o qual as declarações de Silveira contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e a favor da ditadura, visam a impedir o livre exercício de um Poder da União. Quatro siglas orientaram suas bancadas a votar para soltar o parlamentar. Outras três legendas – Pros, Podemos e Patriota – decidiram liberar as suas bancadas afirmando que não houve consenso interno.

Confira a lista completa:

PT - Sim

PSL - Não

PL - Sim

PP - Sim

PSD - Sim

MDB - Sim

PSDB - Sim

Republicanos - Sim

DEM - Sim

PSB - Sim

PDT - Sim

SD - Sim

Pros - Libera a bancada

PTB - Não

Podemos - Libera a bancada

PSOL - Sim

PSC - Não

Novo - Não

Avante - Sim

Cidadania - Sim

PCdoB - Sim

Patriota - Libera a bancada

PV - Sim

Rede - Sim

Líder da maioria - Sim

Líder da minoria - Sim

Oposição - Sim