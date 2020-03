Antes de reunião, Bolsonaro diz que governadores do Rio e São Paulo estão fazendo 'demagogia'

LEIA TAMBÉM > Governadores que tiveram encontro virtual com Bolsonaro dizem que ele omitiu opinião em reuniões

BRASÍLIA - No mesmo dia em que tem agendada uma reunião virtual com os governadores de São Paulo, Joao Doria (PSDB), e do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), o presidente Jair Bolsonaro acusou os dois de "fazer demogagia" no enfrentamento à pandemia de coronavírus. Doria e Witzel são adversários políticos do presidente.

"O que estão fazendo no Brasil alguns poucos governadores e alguns poucos prefeitos é um crime. Estão arrebentando com o brasil, estão destruindo os empregos", afirmou o presidente ao deixar o Palácio da Alvorada na manhã desta quarta-feira, 25, pouco antes do horário marcado para a reunião virtual com os governadores do Sudeste.

O encontro é o terceiro da série de reuniões virtuais com governadores. Na segunda-feira, Bolsonaro falou com os do Norte e Nordeste. No dia seguinte foi a vez do Centro-Oeste e do Sul.

Após a primeira reunião, o presidente anunciou um pacote de ajuda aos Estados e municípios. Segundo o Ministério da Economia, o plano envolve R$ 88,2 bilhões em recursos. Entre as medidas estão a suspensão de dívidas com a União por seis meses e recomposição de valores perdidos nos fundos públicos que repassam dinheiro aos cofres estaduais.

Ontem, chefes dos Executivos estaduais do Centro-Oeste, embora tenham considerado a reunião produtiva e com Bolsonaro aberto ao diálogo, disseram que a ajuda era insuficiente. Eles solicitaram que a prorrogação do pagamento das dívidas com a União seja de um ano, não de seis meses e consideraram o valor de R$ 16 bilhões para para recompor o Fundo de Participação dos Estados (FPE) e o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) aquém da expectativa.

Segundo os governadores de Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso Sul, ela não atende às necessidades diante da perda da arrecadação.

Em pronunciamento em rede nacional de TV nesta terça-feira, 24, Bolsonaro voltou a falar em "histeria" em torno da pandemia do novo coronavírus e criticou o fechamento de escolas, entre outras medidas adotadas por governos e municípios.