Bolsonaro diz não ser 'tão inteligente' e se compara a Senna e Ronaldinho Gaúcho

Por ocasião de seu aniversário, nesta segunda-feira, 21, o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma publicação nas redes sociais se comparando a dois esportistas que nasceram no mesmo dia que ele: Ayrton Senna e Ronaldinho Gaúcho. “Feliz em comemorar meu aniversário no mesmo dia de pessoas que amam tanto o Brasil e que fizeram tanto por ele”, escreveu o chefe do Executivo.

Ele também agradeceu aos votos de feliz aniversário que recebeu nas redes sociais. Durante a segunda-feira, seus filhos políticos - Carlos, Flávio e Eduardo - compartilharam diversos vídeos de pessoas dando parabéns ao presidente.

Também na segunda-feira, Bolsonaro disse saber que não é “tão inteligente assim” e afirmou que pede sabedoria a Deus, fazendo referência a um trecho da Bíblia. O mandatário afirmou que também pede coragem e reconheceu que, às vezes, “é um pouco grosso” e fala “uns palavrões”. As declarações foram feitas em uma pequena comemoração pelo seu aniversário de 67 anos.