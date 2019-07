André Mendonça seria um 'excelente ministro do Supremo', diz Jorge Oliveira

BRASÍLIA - O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, disse a jornalistas que o advogado-geral da União, André Mendonça, seria um “um excelente ministro do Supremo”. Um dos nomes mais cotados para preencher a vaga de "ministro evangélico", Mendonça é pastor da Igreja Presbiteriana em Brasília, servidor de carreira da AGU e possui bom trânsito tanto entre integrantes do Supremo Tribunal Federal quanto parlamentares.

“Eu não sou evangélico, sou católico, cristão, sei que a pauta não é pelo fato dele ser evangélico. Mas pelos valores que ele tem, pela postura dele sobretudo pelo conhecimento. O ministro André Mendonça, tenho certeza, assim como é um excelente advogado da União, seria um excelente ministro do Supremo, ou do STJ. Qualquer posição dentro do Estado brasileiro”, disse.

O ministro conversou com jornalistas em frente ao plenário da Câmara dos Deputados, onde participou, ao lado do presidente Jair Bolsonaro de sessão solene em homenagem ao aniversário do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro (COpEsp). Ao cumprimentar as autoridades presentes no plenário para acompanhar a sessão solene, Bolsonaro chamou André Mendonça de ministro “terrivelmente evangélico”.

Na semana passada, o presidente, o presidente afirmou que pretende indicar um nome “terrivelmente evangélico” para uma das duas vagas a serem abertas no Supremo Tribunal Federal no decorrer do seu mandato. O compromisso foi firmado durante culto de Santa Ceia realizado pela Frente Parlamentar Evangélica na Câmara dos Deputados.

De acordo com o ministro, o presidente “está buscando valores”. “Os evangélicos, em geral, têm perfil conservador, perfil de valorizar a família, sobretudo. E a religião traz esse mote de observância dos princípios, que a sociedade vem perdendo ao longo dos anos.”

“O André, antes de tudo, é uma pessoa extremamente íntegra, uma pessoa de uma capacidade enorme, brilhante em todos os sentidos. Conhecimento técnico. Tem uma biografia excepcional dentro da carreira dele. É uma pessoa sem vaidades, uma pessoa muito ponderada. Perfil conciliador”, disse o ministro. “Qualquer posição que o ministro André ocupe, ele vai ser destacado. As pessoas que trabalham com ele, as pessoas que têm, como eu, a oportunidade de conversar e de trabalhar junto, a gente sabe o valor dele.”