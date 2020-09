André Mendonça é diagnosticado com miocardite aguda

BRASÍLIA - O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, foi diagnosticado com miocardite aguda, de acordo com a assessoria da pasta. O quadro aponta para uma inflamação do músculo do coração desencadeada, na maioria das vezes, por um processo viral.

Mendonça foi internado no Hospital Brasília, no Lago Sul, na capital federal, após passar mal durante a madrugada, com dor torácica. Os exames descartaram infarto do coração, de acordo com a assessoria de imprensa do ministério.

Leia Também André Mendonça realiza cateterismo e passa bem, diz ministério

O diagnóstico também foi negativo para o novo coronavírus. O ministro deve ficar pelo menos 48 horas em observação por orientação médica. Ele está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) acompanhado de um familiar.

Mais cedo, o ministro recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro por aproximadamente 20 minutos. Bolsonaro entrou e saiu do hospital sem falar com a imprensa. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, e assessores do Ministério da Justiça e Segurança Pública também estiveram no hospital. De acordo com nota da assessoria, Mendonça foi medicado e passa bem.