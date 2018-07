Anastasia recebe apoio do PMN em Minas Gerais nas eleições 2018

BELO HORIZONTE - O pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Antônio Anastasia, do PSDB, recebeu o apoio de mais um partido para a coligação nas eleições de 2018. Durante a convenção do PTB, nesta segunda-feira, 23, o PMN declarou que apoiará o tucano em sua campanha ao Palácio da Liberdade.

“Sempre fomos da base do Anastasia em Minas, mas, nos últimos meses, estávamos caminhando com o atual governador (Fernando Pimentel, do PT)”, afirmou a presidente do diretório estadual do PMN, Juliana Galindo Moura. A confirmação de Dilma Rousseff (PT) como pré-candidata ao Senado e a possibilidade de o MDB integrar a coligação petista foram os motivos que levaram o PMN a declarar apoio ao pré-candidato do PSDB.

O PMN é o sexto partido a declarar apoio a Anastasia. Anteriormente, PTB, PSD, PSC, Solidariedade e PPS haviam entrado na coligação.

Questionado sobre as vagas para senador em sua aliança, Anastasia desconversou. “As escolhas vão se aperfeiçoando. A chapa ao Senado será anunciada em tempo oportuno, e eu não vou colocar os carros à frente dos bois”, declarou o pré-candidato. A convenção tucana está marcada para o sábado, 28.

Fontes próximas à campanha de Anastasia estão confiantes de que conseguirão atrair o pré-candidato do DEM ao governo, Rodrigo Pacheco - enquanto o deputado federal afirma que segue na disputa pelo Palácio da Liberdade. O jornalista Carlos Viana (PHS) e o ex-presidente da Assembleia Legislativa Dinis Pinheiro também são cotados para ocupar as vagas na coligação do tucano.

Por conta do apoio dos partidos do Centrão (DEM, PP, Solidariedade, PR e PRB) a Geraldo Alckmin, pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Anastasia afirmou que algumas negociações em Minas podem ser afetadas. “Estamos conversando sobre convergências. A ansiedade decorre do quadro nacional, que, é claro, repercute nos Estados”, declarou o senador.

Além na convenção para homologação dos candidatos a deputado federal e estadual do PTB, Anastasia esteve também em um evento promovido pelo PSD nesta segunda, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. O pré-candidato tucano participou de reunião com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab (PSD), cujo partido integra a chapa tucana em Minas com a postulação a vice-governador de Marcos Montes.