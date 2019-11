Análise: Legislativo reforça balança entre os poderes

O poder Legislativo se encontra em um lugar ingrato no interior do arcabouço institucional brasileiro, especialmente sob o prisma da separação de poderes. De acordo com livro texto, as instituições legislativas devem representar a diversidade das preferências econômicas e sociais presentes na sociedade civil. A busca por essa representatividade, contudo, dificulta o posicionamento do poder Legislativo vis a vis os demais poderes na busca pelo aumento da influência na promoção das políticas públicas.

A composição das instituições legislativas aumenta exponencialmente o custo de coordenação no interior do Legislativo, tornando mais vagaroso as ações legislativas. Assim, o poder Legislativo é constrangido pelos poderes de agenda e de execução orçamentária do Executivo e pelas interpretações de constitucionalidade por parte do Supremo Tribunal Federal.

As formalidades do texto constitucional não são suficientes para apaziguar a busca por poder político por parte dos demais poderes. O desenvolvimento histórico do presidencialismo mostrou um equívoco da interpretação dos “pais fundadores” da democracia representativa riscos da tirania da maioria legislativa. O Legislativo é que corre risco de inanição.

A paisagem política atual no Brasil parece apontar para o fortalecimento do poder Legislativo. A falta de disposição do presidente Bolsonaro para o “fazer” político e a ambiciosa ação interpretativa do Supremo reforçaram a busca pelo protagonismo das instituições. Essa agenda teve como primeira etapa constranger as ações centralizadoras do presidente, bem como reforçar

o poder de agenda dos parlamentares. A rapidez da resposta legislativa às decisões judiciais mais recentes é mais um capítulo desse enredo. Racionalizar o Parlamento é condição fundamental para prolongar o protagonismo dos legisladores.

*Doutor em Ciência Política (USP) e sócio da Tendências Consultoria