Análise: Crimes devem ser combatidos, mas com respeito às regras do jogo

A 13ª Vara Federal de Curitiba, no âmbito da Operação Lava-Jato, deveria julgar apenas os casos relativos a fraudes e desvios de recursos da Petrobras. Isso o STF já tinha decido há tempos.

Agora, o ministro Fachin declarou a incompetência da 13ª Vara para processar e julgar as ações penais movidas contra o ex-presidente Lula nos casos do Triplex do Guarujá, do Sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Fez isso exatamente porque reconheceu que tais ações não apontavam atos praticados pelo ex-presidente que tivessem relação direta com os ilícitos ocorridos na Petrobras.

A Constituição limita a atuação do Estado que acusa, do Estado que julga. E garante ao acusado de um crime o direito de ser processado por uma autoridade competente, ou seja, por um juiz ou tribunal que não tenha sido designado para apreciar um caso específico ou julgar um cidadão determinado, escolhido discricionariamente.

Ao avocar os casos que não tinham relação direta com a Petrobras, o ex-juiz Sergio Moro rompeu com a garantia constitucional do juiz natural e, assim, com a imparcialidade do Judiciário.

Com esses fundamentos, o ministro Fachin reconheceu a nulidade das decisões proferidas pelo ex-juiz e remeteu o caso ao juízo competente, ou seja, a Justiça Federal do DF. Também afirmou que as provas colhidas nesses processos poderão ser convalidadas pelo juiz natural.

Quais são as consequências disso tudo e os próximos acontecimentos? Primeiro: a decisão monocrática do ministro Fachin certamente será reanalisada pelo STF, que poderá mantê-la ou não. Segundo: enquanto isso, Lula deixa de ter condenações em segunda instância e, portanto, volta a ser ficha limpa. Terceiro: o juiz do DF poderá reiniciar os processos e avaliará a validade dos atos instrutórios já produzidos. A alegação de suspeição do ex-juiz Sergio Moro, por ter agido com parcialidade quando da instrução processual, poderá ser rediscutida. Quarto e mais importante: o Supremo pode ter demorado a decidir, mas – gostemos ou não deste ou de qualquer outro réu – sempre é louvável a restauração das garantias constitucionais violadas.

Os crimes devem ser combatidos, mas com respeito às regras do jogo. Para condenar um réu – qualquer que seja ele –, não vale atropelar a Constituição. Não vale tudo.

* Roberto Dias é coordenador da FGV Direito SP