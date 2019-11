‘Amanhã vou te buscar’, diz namorada de Lula após decisão do STF

RIO - “Amanhã eu vou te buscar! Me espera”, escreveu pouco antes do fim da quinta-feira, 7, em sua conta no Twitter Rosângela da Silva, namorada do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril de 2018. A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de derrubar a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância abre caminho para que ele seja solto.

Conhecida como “Janja”, a socióloga escreveu ainda três hashtags em sua publicação: #nossoamorsemprevencera, #oamorseaproxima e #teamosempre.

Rosângela, que tem cerca de 40 anos, mora em Curitiba, onde Lula cumpre pena. Ela teria conhecido ele quando ainda era presidente.

Lula, de 74 anos, cumpre pena de 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os advogados dele disseram na quinta que pediriam a “libertação imediata” após a decisão do STF.

Em julho, uma pessoa que visitou Lula - viúvo desde fevereiro de 2017 - na cadeia disse que ele estava “namorando” e pretendia se casar assim que fosse solto. / AFP