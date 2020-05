Alvo da PF, ativista bolsonarista Sara Winter xinga e ameaça perseguir Alexandre de Moraes

Alvo de operação da Polícia Federal no inquérito das fake news, nesta quarta-feira, 27, a ativista bolsonarista Sara Winter xingou e fez uma série de ameaças contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em vídeo publicado nas redes sociais, Winter falou que, se estivesse na mesma cidade que Moraes, chamaria o ministro para "trocar socos". Ela também prometeu perseguir e "infernizar" a vida do magistrado, responsável por determinar a ação da PF.

"Se eu pudesse, eu já estava na porta da casa dele convidando ele para trocar soco comigo. Juro por Deus, essa é minha vontade, eu queria trocar soco com esse f... da p..., com esse arrombado. Infelizmente eu não posso, ele mora lá em São Paulo, né? Pois você me aguarde, Alexandre de Moraes, o senhor nunca mais vai ter paz", ameaçou a ativista, que está em Brasília.

Na mesma gravação, ela cita Moraes e diz que "a gente vai infernizar a tua vida", sem deixar claro quem faria parte do grupo de pessoas. "A gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta, quem são as empregadas domésticas que trabalham para o senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida. Até o senhor pedir para sair. Hoje o senhor tomou a pior decisão da vida do senhor", declarou.

Em outro vídeo, Winter reforça que foi alvo de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira por suspeita de fake news. Ela diz, ainda, que teve o seu computador, celular e dinheiro apreendidos, mas que os seus advogados já entraram com uma ação para recuperar os bens. Em seguida, ela convoca militantes para irem com ela para o STF fazer uma manifestação contra Moraes.

Olha isso @alexandre a Sara Winter te ameaçando. Pelo discurso de ódio ela não está sozinha. "A GENTE" quem? Vai infernizar a sua vida e usar as suas empregadas domésticas. pic.twitter.com/i0vVTI51fV — DeusaThêmis (@ThemisDeusa) May 27, 2020

"Estou descendo para o STF agora. Esse Alexandre de Moraes acha que vai me calar? Ele é um covarde, um safado, um pilantra. Eu estou indo para lá me manifestar. Se você é de Brasília, desce para lá para o STF para fazer a tua parte para acabar com essa ditadura desses folgados", afirmou Winter.