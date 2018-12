Alvo da Lava Jato, sócio de doleiro Dario Messer é detido no Paraguai

ASSUNÇÃO - Autoridades do Paraguai prenderam o empresário Bruno Farina, sócio do doleiro Dario Messer e alvo da Lava Jato. Ele estava em um condomínio de luxo na cidade de Hernandarias, na fronteira com o Brasil quando foi detido na noite de quarta, 26.

Farina é investigado por corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e associação criminosa. Foi citado na operação "Câmbio, Desligo". A detenção aconteceu um dia depois de terem sido feitas duas batidas no mesmo local em busca pelo empresário, de acordo com o Ministério do Interior do Paraguai.

Em maio, a polícia já havia feito buscas em duas mansões em Hernandarias, propriedades de Farina e Messer. Mas, segundo o fiscal Manuel Doldán, responsável por Assuntos Internacionais, a casa de Messer estava abandonada.

Messer, que é conhecido como o "doleiro dos doleiros", ainda está foragido. Ele é suspeito de realizar operações milionárias de lavagem de dinheiro que teriam movimentado US$ 1,6 bilhão em 52 países.

A Promotoria paraguaia sustenta que Messer, seu filho e um primo do ex-presidente paraguaio Horacio Cartes (2013-2018) teriam realizado operações irregulares no Paraguai no valor de US$ 40 milhões e através de três empresas das quais eram acionistas. /EFE