Alexandre Frota vai se filiar ao PSDB, dizem fontes tucanas

O governador de São Paulo, João Doria, anuncia nesta sexta-feira, 16, a filiação do deputado Alexandre Frota (ex-PSL-SP) ao PSDB, de acordo com fonte ouvida pelo Estado. Frota foi expulso nesta semana do PSL após fazer reiteradas críticas ao presidente Jair Bolsonaro.

O anúncio da filiação de Frota será feito num evento na sede estadual do partido, na capital paulista, e contará com a presença de vários quadros da legenda. Procurado, o deputado não respondeu à reportagem até a publicação deste texto.

Os tucanos também esperavam anunciar a filiação da deputada Tabata Amaral (PDT-SP), mas ainda não chegaram a um acordo. Ex-ator da Rede Globo, Frota foi eleito na onda do bolsonarismo e participou ativamente do movimento pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Na eleição do ano passado, recebeu 155.522 votos. Após tomar posse, porém, entrou em rota de colisão com a cúpula do PSL paulista e se aproximou de Doria. Como foi expulso, o PSL não pode recorrer à Justiça para reivindicar o mandato. O evento de anúncio de Frota está marcado para as 17 horas, no Diretório Estadual do PSDB, na Rua Estados Unidos, nos Jardins.