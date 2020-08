Alesp desiste de prorrogar home office e mantém atividades presenciais

Mesmo após pressão dos deputados para prorrogar o trabalho em home office, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) confirmou nesta quinta-feira, 13, a permanência das atividades presenciais. A resolução que autorizava sessões virtuais até o início de outubro foi retirada pelo autor, deputado Campos Machado (PTB), apesar da expectativa de que fosse aprovada pela maioria dos parlamentares.

A volta das atividades presenciais, no último dia 4, se deu sob reclamações de alguns deputados, que argumentaram ainda haver um grande número de mortes por covid-19 na capital.

Conforme mostrou reportagem do Estadão, com a flexibilidade para acessar as sessões virtuais com o celular, deputados aproveitaram os últimos meses para ficar mais próximos das regiões onde estão suas bases e dar início às articulações para as eleições municipais deste ano.

Com a retirada a resolução, fica valendo o ato nº 42, que coloca o retorno para o plenário e comissões permanentes, mas não para as CPIs. Deputados com mais de 60 anos, gestantes, lactantes e portadores de doenças crônicas que fazem parte do grupo de risco do coronavírus poderão continuar em trabalho remoto.